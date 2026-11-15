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Un violento choque en Ruta 36 involucró a cinco deportistas y expuso el drama vial en La Plata

Ocurrió este domingo a la altura de Abasto, cuando un auto embistió a gran velocidad a un grupo de atletas detenidos en un semáforo

Por Redacción

Una vez más, la Ruta 36 estuvo al borde de la tragedia. Un grave siniestro vial ocurrido este domingo a las 8 de la mañana a la altura de la Escuela Agraria 01, en Abasto, dejó al descubierto la persistencia de un drama estructural vinculado a la inseguridad en las rutas de La Plata.

El hecho involucró a cinco deportistas que se trasladaban hacia una competencia en la localidad de El Pato a bordo de un automóvil Volkswagen Voyage. El choque se produjo cuando el vehículo de los atletas se detuvo reglamentariamente ante el semáforo ubicado en el lugar. En ese instante, fueron embestidos violentamente desde atrás y a muy alta velocidad por un Chevrolet Corsa en el que viajaba un hombre acompañado por su familia.

A causa del fuerte impacto, el auto salió despedido hacia la mano contraria. Como saldo del violento episodio, ocupantes de ambos automóviles debieron ser de urgencia al Hospital de Melchor Romero. Entre las víctimas se encuentra una menor de edad que viajaba junto al conductor responsable del impacto.

En las diligencias del hecho intervinieron efectivos del Comando de Patrullas, la Comisaría Séptima de Abasto y el servicio de emergencias del nosocomio. El caso sumó mayores niveles de indignación y preocupación al conocerse las condiciones en las que circulaba el vehículo embestidor.

Fuentes policiales confirmaron que el conductor del Chevrolet Corsa no contaba con licencia de conducir, ni seguro, ni papeles del automóvil, evidenciando la absoluta falta de controles vehiculares en una traza caracterizada por el alto tránsito de camiones y camionetas.

Un accidente que expone la situación de la Región

El siniestro de este domingo reavivó de manera inmediata el reclamo histórico de los vecinos y frentistas de la región por la precariedad en la seguridad vial sobre la Ruta 36, en el tramo comprendido entre la avenida 520 y la Autovía 2. Los habitantes de la zona denuncian que al problema crónico de la oscuridad del trayecto se le suman la falta de mantenimiento en las banquinas y la desaparición de señalización.

A esto se añade un factor crítico señalado por los vecinos: la presencia de dos semáforos ubicados frente a escuelas que continúan funcionando las 24 horas. Fuera de los horarios de clase, y especialmente los fines de semana, estos dispositivos generan extrema confusión ya que los automovilistas no saben si respetarlos o seguir de largo.

"En un día domingo nadie lo respeta", expresaron los frentistas, quienes exigen reiteradamente que al menos pasen a luz intermitente amarilla para evitar que algunos autos frenen de golpe y otros sigan de largo.

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