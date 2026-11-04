Un conductor, de 51 años, sufrió heridas de gravedad tras perder el control de su vehículo de carga a la altura del kilómetro 92,5. Fue derivado de urgencia al hospital de Chascomús y la traza presentó demoras por el operativo de asistencia.

El dramático siniestro vial tuvo lugar este miércoles sobre la Autovía 2, en la mano que conduce hacia la Costa Atlántica. Por motivos que los peritos intentan determinar, un hombre oriundo del partido de Almirante Brown despistó con su camión marca Mercedes y terminó volcado sobre la banquina derecha.

Producto del violento impacto, el chofer padeció severos traumatismos y diversas fracturas en su cuerpo. Ante este cuadro clínico, los equipos de emergencia concretaron su traslado inmediato hacia el centro de salud municipal de Chascomús para brindarle una atención médica de mayor complejidad.

La causa penal avanza en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Brandsen bajo la carátula de lesiones por accidente, con las actuaciones iniciales a cargo del Destacamento Gómez.

En la Autopista una pick up provocó un fuerte choque

El tránsito en la traza que conecta a La Plata con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentó complicaciones durante este miércoles a causa de un fuerte accidente. El incidente vial se produjo a la altura del kilómetro 32, en sentido al territorio porteño, donde colisionó una camioneta pick up con un auto.

Por motivos que aún son materia de peritajes, una camioneta Ford Maverick color blanco impactó contra un Peugeot 306 azul, que era conducido por un jubilado. Producto de la colisión, el vehículo de mayor porte despistó hacia la banquina con su frente arruinado. En tanto, el auto de menor tamaño padeció destrozos en el sector trasero de la carrocería.

Pese a los momentos de tensión, los equipos de seguridad confirmaron que ninguno de los ocupantes sufrió heridas y el saldo se redujo exclusivamente a daños materiales.