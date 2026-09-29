Una banda concretó un audaz golpe en Olmos

Una fábrica ubicada en 195 y 90, en Lisandro Olmos, fue escenario de un robo durante la madrugada del sábado. El hecho fue denunciado en las últimas horas en la comisaría decimoquinta y estaría filmado.

Según consta en la exposición, el episodio ocurrió de madrugada cuando cuatro delincuentes encapuchados y vestidos de negro ingresaron al establecimiento perteneciente a LAMCEF, del grupo Veolia, dedicado a la gestión integral de residuos patogénicos y biomédicos.

Los asaltantes recorrieron distintos sectores de la fábrica y provocaron importantes daños en las instalaciones. Según el denunciante, rompieron archivos, papeles, muebles y escritorios, además del alambrado perimetral y una reja de ventana. También dañaron dos vidrios y ocho cerraduras internas.

En cuanto al botín, sustrajeron $649.200 en efectivo y dos chequeras.