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Policiales

Una cajera y una vecina redujeron a un ladrón tras un intento de robo en un super de La Plata

Por Redacción

La inseguridad sumó un nuevo capítulo en el casco urbano de La Plata. Este domingo, un sujeto de 51 años, en aparente situación de calle, entró a un supermercado ubicado sobre 7, entre las calles 40 y 41, con claros propósitos delictivos.

Una vez en el interior del local, el atacante empuñó una tijera de metal para amedrentar a la empleada, una joven de 27 años. A través de una serie de amenazas, el individuo intentó apoderarse del celular de la chica y del dinero en efectivo de la caja registradora.

No obstante, el asalto quedó frustrado ante la firme respuesta de la damnificada y la rápida colaboración de una vecina de la zona. Con enorme valentía, las dos mujeres enfrentaron al sujeto y consiguieron retenerlo a la espera de las autoridades.

A raíz de un aviso de emergencia a la central del 911, los uniformados de la Comisaría Segunda se hicieron presentes en el establecimiento comercial. Allí mismo, los oficiales concretaron la captura formal del sospechoso y decomisaron la herramienta cortante utilizada para perpetrar el ataque.

El caso recayó en la UFIJ N° 3 del Departamento Judicial platense. Dicha fiscalía avaló todo el operativo policial y dispuso el avance de la causa penal bajo la carátula de robo agravado en grado de tentativa.

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