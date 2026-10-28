Una camión que transporta caballos ardió en llamas en La Plata

Una camioneta se incendió durante la noche en la esquina de 117 y 529, en el barrio de Tolosa, en La Plata. El fuego consumió gran parte del rodado y generó preocupación entre los vecinos de la zona, mientras se investiga si el episodio fue accidental o intencional.

Según indicaron vecinos a EL DÍA, el vehículo pertenece a un hombre que vive en la misma cuadra donde ocurrió el hecho. Las imágenes que llegaron a la redacción muestran la camioneta envuelta en llamas en plena calle, con una densa columna de humo negro visible desde varias cuadras.

Se trata de una camioneta con caja de carga que lleva la inscripción “Precaución, carga viva, caballos”.

Tras el inicio del incendio, dotaciones de bomberos acudieron al lugar y trabajaron con mangueras para controlar las llamas y evitar que la situación se agravara. Mientras tanto, vecinos y automovilistas observaron el operativo a cierta distancia.

Por el momento, no se estableció qué provocó el fuego. La principal incógnita pasa por determinar si el incendio se originó de manera accidental o si fue provocado de forma intencional.

Tampoco se informó oficialmente si hubo personas heridas como consecuencia del episodio. La investigación buscará establecer las circunstancias en las que se produjo el incendio.