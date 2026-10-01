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Un muerto por el choque de una camioneta contra el acoplado de un camión en Ruta 2

El accidente ocurrió esta mañana en el kilómetro 54, en sentido a Capital Federal y a metros de la fábrica Aluar. Hay un fallecido confirmado y otro ocupante trasladado en grave estado al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero.

Por Redacción

Una fuerte tragedia vial se registró esta mañana sobre la Ruta 2, a la altura del kilómetro 54, cuando una camioneta marca Volkswagen modelo T-Cross que circulaba en sentido a Capital Federal perdió el control y terminó impactando violentamente contra el acoplado de un camión que se encontraba estacionado.

Como consecuencia del impacto, uno de los ocupantes del vehículo falleció. En tanto, otra persona resultó gravemente herida y fue trasladada de urgencia al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, donde permanece bajo atención médica.

El siniestro ocurrió a pocos metros de la fábrica Aluar y generó un importante despliegue de los equipos de emergencia. En el lugar trabajaron Bomberos de Abasto y una ambulancia de AUBASA, mientras que las actuaciones quedaron a cargo de efectivos de la comisaría de Gómez, perteneciente al partido de Brandsen, que tiene jurisdicción en ese sector de la Ruta 2.

Por el momento, no fueron informadas oficialmente las identidades de las personas involucradas.

Las autoridades investigan ahora las circunstancias en las que la Volkswagen T-Cross perdió el control y terminó impactando contra el acoplado. Se busca establecer la mecánica del accidente y qué ocurrió en los instantes previos al choque fatal.

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