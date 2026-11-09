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EN LOS ALREDEDORES DE UNO

Una chica denunció una brutal golpiza y dijo recibir amenazas

Vincula el ataque con un accidente en el que murió una amiga en Berisso. Ella era quien conducía la moto, que chocó contra un árbol
La denunciante luce las secuelas de la brutal agresión / EL DIA

Por Redacción

Una joven de 20 años denunció haber sido víctima de una violenta agresión cuando salía de trabajar en el Club Estudiantes de La Plata y señaló como una de las presuntas agresoras a una mujer vinculada con una amiga, que murió meses atrás en un accidente de tránsito con una moto.

El hecho ocurrió el viernes pasado, alrededor de las 23.50, en inmediaciones de las calles 1 y 55, cuando la damnificada, Carla Rotonda (20), caminaba por la zona luego de finalizar su jornada laboral.

Según relató en la denuncia, fue sorprendida por dos mujeres, quienes comenzaron a golpearla.

De acuerdo con su testimonio, en esa oportunidad le habrían manifestado que la agresión era por la chica fallecida, ya que la responsabilizarían por lo sucedido.

Rotonda cayó al suelo y, según manifestó, las dos mujeres continuaron atacándola con golpes y patadas hasta que finalmente se retiraron del lugar.

La víctima explicó que conoce a una de las agresoras, porque sería familiar de su amiga, quien falleció-en julio pasado- como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido en Berisso.

Según manifestó, desde aquel episodio comenzó a recibir amenazas y afirmó que anteriormente también habría sido agredida por otra mujer.

El evento trágico ocurrió el 27 de julio luego de que la motocicleta que manejaba Rotonda chocó contra un árbol en la zona de 7 y 163.

Según se informó en aquel momento, la amiga viajaba en su Honda Wave 110 de color rojo como acompañante. Las causas del siniestro todavía son materia de investigación.

Tras el llamado de emergencia, efectivos policiales y una ambulancia del SAME acudieron al lugar. La médica que intervino constató el fallecimiento de en el lugar, mientras que Rotonda fue trasladada a un hospital con lesiones, aunque fuera de peligro.

A partir del accidente se inició una investigación por homicidio culposo, con intervención de la UFI Nº 14 del Departamento Judicial La Plata, que dispuso la realización de distintas pericias para determinar las circunstancias en las que ocurrió el evento fatal.

Ahora, en su presentación, Rotonda sostuvo que desde el día de aquel accidente recibió amenazas. También manifestó temor ante la posibilidad de volver a ser atacada, debido a que, según señaló, conocen dónde trabaja y cuáles son sus horarios.

Como consecuencia de la golpiza, la denunciante sufrió lesiones en el rostro y la cabeza, además de hematomas en los labios. Fue atendida en la guardia del Instituto Médico Platense, donde le realizaron estudios y le indicaron reposo durante 48 horas.

La mujer manifestó su voluntad de impulsar la acción penal y solicitó medidas cautelares, entre ellas una restricción perimetral y prohibición de acercamiento para quienes vinculó con el ataque.

La denuncia quedó ahora bajo investigación judicial y deberá determinarse, entre otros puntos, qué ocurrió durante la agresión, quiénes participaron y si el ataque estuvo efectivamente relacionado con el accidente de tránsito ocurrido en julio. Toda la brutal secuencia estaría registrada por varias cámaras de seguridad.

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