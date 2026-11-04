Una familia de Tolosa blanco de un terrible asalto a la hora de la cena

Un violento asalto tuvo como escenario una vivienda de Tolosa, donde tres delincuentes armados irrumpieron mientras una familia se encontraba cenando. En el lugar se vivieron momentos de mucha tensión.

De acuerdo a lo que pudo saber este diario, los ladrones sorprendieron a un matrimonio y a su hija, los amenazaron con armas de fuego, los redujeron y los inmovilizaron con sábanas para poder recorrer la propiedad y apoderarse de una importante suma de dinero y distintos elementos de valor.

El episodio ocurrió el lunes pasado, cerca de las diez de la noche, en la calle 528 casi 14 bis.

Al parecer, los asaltantes ingresaron a través de un patio interno trasero de la propiedad, donde encontraron una puerta sin llave ni traba.

Enseguida, bajo el inconfundible lenguaje de las armas, los delincuentes desplegaron su manual de violencia para controlar a cada una de las víctimas, que quedaron completamente a su merced.

En medio del asalto, los sujetos ocasionaron daños en un vidrio blindado y trasladaron a las víctimas hasta el living. Allí utilizaron sábanas para atarles las muñecas e impedir que pudieran defenderse, pedir ayuda o intentar frustrar el robo.

Con el matrimonio y su hija reducidos, los tres hombres tuvieron tiempo para revisar distintos ambientes y buscar dinero y objetos de valor.

El botín que consiguieron fue considerable. De acuerdo voceros con acceso a la pesquisa, se apoderaron de 10.000 dólares y 15 millones de pesos en efectivo, además de una tablet y dos celulares. También sustrajeron un aire acondicionado portátil y un reloj de muñeca.

Después de revisar y revolver distintos sectores de la propiedad, los delincuentes abandonaron la vivienda por otra patio interno, sobre el frente del domicilio.

Hasta el momento, no trascendieron datos que permitan establecer si contaban con un vehículo de apoyo en las inmediaciones o cuál fue el recorrido que utilizaron para escapar.

La familia, que estaba incomunicada, se jugó un pleno: empezó a pedir ayuda a los vecinos cuando tuvo señales de que los delincuentes se habían dado a la fuga.

Así llegaron los primeros llamados al 911, que alertaron sobre lo ocurrido.

Ahora uno de los puntos centrales para los investigadores será reconstruir la secuencia de ingreso y salida de los delincuentes, establecer si tenían información previa sobre la familia y el dinero que había en la vivienda y determinar si contaron con apoyo externo para concretar la fuga.

La cantidad de dinero sustraída, la presencia de tres asaltantes armados y el tiempo que tuvieron para revisar la propiedad son elementos que forman parte de la investigación.

Por el momento, las actuaciones dan cuenta de tres autores que actuaron con sus rostros y movimientos bajo investigación. No se informaron detenciones ni se precisó si existen sospechosos identificados.

El asalto volvió a poner en foco la preocupación por los robos violentos contra viviendas particulares en la zona norte de La Plata.

En este caso, la familia fue sorprendida dentro de su propia casa, mientras compartía una cena, y terminó atravesando una noche de terror frente a tres delincuentes que no dudaron en utilizar armas de fuego y maniatar a sus integrantes para concretar el golpe. El dueño -se indicó- trabaja en el rubro inmobiliario.

UNA ZONA A LA DERIVA

En las últimas horas, se escucharon nuevos reclamos por la falta de presencia policial en toda la jurisdicción de la comisaría sexta y decimoprimera.

Nucleados en la Asamblea Vecinal de Tolosa, varios frentistas denunciaron una preocupante situación de inseguridad en la zona de 120 a 122 y de 524 a 526.

Es que esas calles son utilizadas con frecuencia para descartar vehículos robados, dejarlos ocultos hasta que se enfríen y luego utilizarlos en otros hechos delictivos.

“La zona se convirtió en un desarmadero-cementerio a cielo abierto de autos y motos”, expresaron desde esa entidad. Por eso exigen mayor presencia policial y respuestas concretas para frenar una problemática que, aseguran, se repite a toda hora y altera la tranquilidad de todo el barrio.