Una familia platense perdió todo lo material y también la tranquilidad

Una familia de Tolosa sufrió un millonario robo durante la tarde del domingo pasado, cuando delincuentes ingresaron en su vivienda aprovechando que no había nadie en el lugar.

Así, al regreso, los propietarios del inmueble encontraron el portón de acceso forzado, la puerta de entrada dañada y todas las habitaciones revueltas.

El hecho ocurrió en 529 entre 116 y 117. Según fuente del caso, la familia se había retirado del domicilio alrededor de las 13.30 sin imaginar lo que iba a ocurrir.

De acuerdo a los voceros, todos permanecieron fuera de la vivienda aproximadamente dos horas. Cerca de las 15, cuando regresaron, advirtieron inmediatamente que algo no estaba bien: el portón de rejas de ingreso se encontraba completamente forzado y presentaba daños.

Al acercarse a la puerta principal, una abertura ciega de madera de color blanco, confirmaron que también había sido violentada. Los delincuentes habían dañado la cerradura y conseguido ingresar al interior de la propiedad.

La escena que encontraron fue de absoluto desorden. Los ambientes habían sido revisados de manera minuciosa y prácticamente no quedó habitación sin ser registrada por los intrusos.

Desde el living se llevaron un televisor de 55 pulgadas; una notebook; una PlayStation 4 y una consola portátil PlayStation, que se encontraba dentro de un estuche gris.

El recorrido de los delincuentes continuó por la cocina, donde levantaron una licuadora; una freidora de aire y un microondas.

Luego ingresaron en una de los dormitorios y se llevaron una tablet. El espacio se encontraba completamente desordenado.

En una segunda habitación también revolvieron todo, aunque al momento de realizar la denuncia no se había podido establecer con precisión si faltaban otros elementos.

Uno de los mayores perjuicios se registró en otra dependencia del domicilio. Según se explicó a este diario, en un placard escondieron un sobre que contenía documentación personal y la suma de 6.500 dólares.

En ese mismo dormitorio los delincuentes también encontraron y se llevaron otro televisor de 50 pulgadas.

Pero el recorrido por la vivienda no terminó allí. Los ladrones accedieron posteriormente a una escalera que conduce a la habitación principal, donde nuevamente dejaron todo revuelto. De ese ambiente sustrajeron otro televisor de 50 pulgadas, una planchita para el pelo y, principalmente, una suma cercana al millón de pesos.