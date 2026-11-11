Una fuga de película en un departamento en San Telmo

De película. Un ex integrante de las Brigadas Rojas italianas, que cumplía arresto domiciliario en un departamento del barrio porteño de San Telmo, se escapó por el balcón de la propiedad mediante el uso de un arnés. Se trata de Leonardo Bertulazzi, de 74 años, quien estaba bajo vigilancia de la Policía Federal y con una tobillera electrónica.

Por el momento, no trascendió cómo logró evadir el sistema de monitoreo y el control de los agentes en la puerta del inmueble. No se descarta el apoyo externo.

El ex miembro de las Brigadas Rojas había sido sentenciado a 27 años de prisión por su participación en el secuestro del empresario Pietro Costa y su pertenencia a la organización armada.

Fuentes vinculadas con el caso señalaron que las autoridades argentinas estaban preparando su entrega a Italia cuando se produjo la fuga.

A causa de la evasión, la Dirección General de Inteligencia Criminal difundió la alerta roja, lo que implica la notificación a la totalidad de las fuerzas de seguridad federales y provinciales para desplegar controles fronterizos y operativos de rastreo en el territorio nacional.