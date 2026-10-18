Una joven gravemente herida tras un choque entre una moto y un auto en La Plata

Un terrible accidente de tránsito en las primeras horas de este domingo alteró un sector de San Carlos. La colisión entre un auto y una moto dejó un saldo de dos personas heridas, con un desenlace crítico para una joven, de 23 años, quien permanece internada en estado delicado y con riesgo de vida.

El siniestro ocurrió sobre la avenida 143, en el tramo delimitado por las calles 528 y 529. De acuerdo a la información brindada por voceros policiales, y por motivos que aún son materia de investigación, un vehículo Citroën C3 conducido por un joven, de 22 años, impactó contra una moto Honda XR de 190 cilindradas. En el rodado menor circulaba un conductor, de 23 años, en compañía de otra joven, de la misma edad.

Tras el alerta al servicio de emergencias 911, una ambulancia del SAME acudió a la escena para brindar asistencia. Los profesionales de la salud derivaron de inmediato a los ocupantes de la motocicleta hacia el Hospital Dr. Alejandro Korn de Melchor Romero, ambos con politraumatismos diversos a causa del violento impacto contra el asfalto.

Pese a las atenciones iniciales, el cuadro clínico de la joven se agravó minutos después de su ingreso a la guardia. Los médicos de turno detectaron una severa lesión en la zona de los intestinos, una complicación de suma gravedad que demandó una intervención quirúrgica de urgencia y su pronóstico es reservado.

En el lugar de los hechos, los efectivos de la Policía bonaerense preservaron el perímetro para facilitar el posterior trabajo de los peritos de la Policía Científica. Como parte del procedimiento de rigor, las autoridades incautaron de manera preventiva los vehículos. La pesquisa avanza bajo la figura penal de "lesiones culposas" y cuenta con la intervención de la UFI N.º 12 del Departamento Judicial de La Plata.