Una jubilada de 75 años fue víctima de una violenta entradera durante la madrugada de ayer. Tres delincuentes irrumpieron en su vivienda, la golpearon, la amordazaron y la maniataron mientras exigían dinero, dólares, y una supuesta caja fuerte.

El episodio ocurrió en una casa de 133 entre 44 y 45. Según pudo reconstruirse, la mujer estaba durmiendo cuando escuchó ruidos y, al mirar por una ventana, descubrió a un hombre que ingresaba tras romper una abertura de la cocina. Una vez dentro, les abrió la puerta a otros dos cómplices.

Los asaltantes la redujeron, le cubrieron la boca y utilizaron cordones para atarla. En medio del ataque, uno de ellos la golpeó en la cabeza con la culata de un arma. Un vecino, policía retirado, advirtió la situación y llamó al 911. Al encontrar a la víctima, logró desatarla y pidió asistencia médica. La denuncia fue radicada en la comisaría para poder identificar a la banda.