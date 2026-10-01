Hallan a una nena de 11 años ahorcada y abusada: detienen a toda la familia

Una menor de 11 años fue hallada muerta en su casa de la localidad bonaerense de Berazategui y su familia fue detenida luego de que se hubieran detectado en primera instancia lesiones compatibles con golpes en distintas zonas del cuerpo y abuso.

El caso se conoció cuando un llamado al 911 alertó sobre el hallazgo sin vida de Nerea Geraldine Pereira, de 11 años, lo que motivó el arribo de personal del Comando de Patrullas hasta la vivienda ubicada en la calle 19, entre 115 y 116, en Berazategui.

En el domicilio, los agentes se entrevistaron con la abuela de la niña, identificada como Mónica Villalba, quien dijo haberla encontrado ahorcada en el baño, confirmaron a la agencia Noticias Argentinas.

Al comienzo de la pesquisa se creyó que se trataba de un suicidio, hasta que la fiscal Gabriela Mateos, de la UFI N°3 de Berazategui, tuvo acceso al resultado preliminar de la autopsia, lo que provocó un giro sorpresivo en la investigación.

Conforme a las diligencias practicadas, se estableció que la menor presentaba lesiones compatibles con golpes en distintas zonas de la espalda, signos de hemorragia interna y lesiones compatibles con posible abuso sexual de antigua data.

Con el resultado obtenido, se ordenaron allanamientos de urgencia en los domicilios del entorno de la víctima, procediendo a la detención de su familia: madre, abuela y los dos tíos maternos.

Se tratan de Rocío Pereira, su madre; Mónica Villalba, la abuela y dos tíos, Ezequiel Pereira y Enzo Sánchez.

En primera instancia la causa estaba caratulada como averiguación de causales de muerte, pero la fiscal dispuso el cambio por el delito de abandono de persona seguido de muerte, aunque podría haber una nueva modificación.