Un grave accidente de tránsito se produjo durante este lunes en el cruce de la avenida 38 y la calle 12, donde una motociclista, de 28 años, resultó con heridas de consideración tras ser embestida por un auto.

De acuerdo con reportes policiales vinculados al caso, la víctima circulaba a bordo de una motocicleta Gilera 110 cuando colisionó contra un Renault Clio conducido por un hombre de 85 años. La violencia del impacto provocó que la joven cayera sobre la cinta asfáltica y sufriera una fractura expuesta en una de sus extremidades.

Tras un llamado al 911, efectivos del Comando de Patrullas local acudieron a la intersección para ordenar el tránsito y asistir a los involucrados. Minutos después, una ambulancia del SAME arribó al sector, estabilizó a la motociclista en el lugar y dispuso su traslado inmediato al Hospital Rossi, centro asistencial al que ingresó lúcida.

Producto de la colisión, el rodado menor registró severos destrozos y quedó tendido sobre el pavimento, mientras que el auto presentó abolladuras en el capó y roturas en el paragolpes delantero. Las actuaciones quedaron radicadas en la Comisaría 2ª bajo la calificación legal de "lesiones culposas graves", expediente en el que el conductor del vehículo mayor quedó imputado.