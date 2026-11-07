Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Policiales

Una mujer cayó en su auto a un arroyo de Ensenada y una policía se arrojó al agua para rescatarla

El dramático episodio ocurrió este sábado por la mañana en el Barrio Náutico. La conductora quedó atrapada dentro de su Ford Focus y una sargento ingresó al arroyo para sacarla del vehículo. Ambas fueron asistidas por personal médico y se encontraban en buen estado.

Por Redacción

Un importante operativo de rescate se desplegó este sábado por la mañana en Ensenada, luego de que un automóvil cayera al arroyo Doña Flora, en la zona de Antonio Silva, en el Barrio Náutico. Una mujer de 76 años quedó atrapada en el interior del vehículo y debió ser rescatada por una efectiva policial que se arrojó al agua para auxiliarla.

El hecho ocurrió alrededor de las 8.20, cuando personal del Comando de Patrullas de Ensenada recibió un alerta a través del sistema de emergencias 911 sobre la caída de un automóvil al arroyo, con ocupantes en su interior.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a la conductora, identificada como una mujer de 76 años, atrapada dentro de un Ford Focus. Ante la urgencia de la situación, la sargento Marcela Corbalán se arrojó al arroyo y logró ingresar al vehículo para sacar a la mujer y ponerla a resguardo sobre la calzada.

Minutos después arribó una ambulancia del SAME, a cargo de una médica, que asistió a la conductora y a la policía que participó del rescate. Según el parte oficial, ambas se encontraban en buenas condiciones de salud.

Por el momento, no trascendieron las circunstancias que provocaron que el automóvil terminara dentro del arroyo. El episodio generó un importante despliegue policial y sanitario en el lugar.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?