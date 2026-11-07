Un importante operativo de rescate se desplegó este sábado por la mañana en Ensenada, luego de que un automóvil cayera al arroyo Doña Flora, en la zona de Antonio Silva, en el Barrio Náutico. Una mujer de 76 años quedó atrapada en el interior del vehículo y debió ser rescatada por una efectiva policial que se arrojó al agua para auxiliarla.

El hecho ocurrió alrededor de las 8.20, cuando personal del Comando de Patrullas de Ensenada recibió un alerta a través del sistema de emergencias 911 sobre la caída de un automóvil al arroyo, con ocupantes en su interior.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a la conductora, identificada como una mujer de 76 años, atrapada dentro de un Ford Focus. Ante la urgencia de la situación, la sargento Marcela Corbalán se arrojó al arroyo y logró ingresar al vehículo para sacar a la mujer y ponerla a resguardo sobre la calzada.

Minutos después arribó una ambulancia del SAME, a cargo de una médica, que asistió a la conductora y a la policía que participó del rescate. Según el parte oficial, ambas se encontraban en buenas condiciones de salud.

Por el momento, no trascendieron las circunstancias que provocaron que el automóvil terminara dentro del arroyo. El episodio generó un importante despliegue policial y sanitario en el lugar.