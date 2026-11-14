Una mujer fue embestida por una formación del tren Roca

Un dramático episodio se registró ayer en las vías del tres Roca, a la altura de avenida 1 y 32, en Tolosa. Una mujer de 56 años intentó atentar contra su vida y fue trasladada de urgencia al Hospital Rossi, donde permanecía internada grave y con pronóstico reservado al cierre de esta edición.

De acuerdo con la información policial, ocurrió cuando efectivos que recorrían la jurisdicción fueron alertados sobre una mujer que había sido embestida por una formación ferroviaria.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron el tren detenido y a los pasajeros descendiendo de la formación. Personal médico intervino en el lugar y logró asistir a la mujer, que se encontraba consciente y presentaba lesiones en el brazo izquierdo y en el rostro.

Una ambulancia la trasladó al Hospital Rossi para recibir atención médica. Su estado de salud era delicado y permanecía bajo observación. La causa fue caratulada como tentativa de suicidio y quedó a cargo de la UFI N° 5.