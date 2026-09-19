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139 y 531

Una mujer fue hospitalizada tras un fuerte accidente

Por Redacción

Un choque entre dos autos terminó con una mujer hospitalizada luego de que uno de los vehículos volcara en la zona de 139 y 531.

El hecho ocurrió durante la jornada de este viernes y tuvo como protagonistas a un Volkswagen Gol Trend y un Chevrolet Aveo. Por causas que ahora son materia de investigación, ambos rodados colisionaron y el primero terminó volcado sobre la calle.

Como consecuencia del impacto, una mujer de 53 años que viajaba en el Gol Trend sufrió politraumatismos leves y debió ser trasladada por una ambulancia del SAME al Hospital de Gonnet. Según se informó, recibió atención médica en ese centro asistencial.

En el lugar trabajó personal policial de la Subcomisaría La Unión, que llegó tras un alerta al 911. También fue convocada Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y determinar la mecánica del accidente.

La causa fue caratulada como “lesiones culposas” y quedó bajo intervención de la UFI N° 14 de La Plata. Los conductores fueron identificados, a la espera del resultado de las pericias para establecer cómo se produjo el choque.

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