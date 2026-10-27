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LOS HORNOS

Una mujer herida tras el ataque de dos pitbull

Archivo

Por Redacción

Una mujer de 46 años resultó herida tras ser atacada por dos perros de raza pitbull en la zona de 146 y 79, en Los Hornos. La víctima sufrió lesiones en ambas piernas, los dos brazos y la zona costal, por lo que debió recibir asistencia médica y ser trasladada de urgencia a un hospital.

De acuerdo a lo revelado por voceros policiales, el episodio ocurrió en la jornada de ayer, por motivos que todavía se intentan establecer. Tras un llamado al 911, personal policial se dirigió al lugar y dispuso el traslado de la mujer a la Unidad de Pronta Atención (UPA) N° 6, ubicada en 153 y 66.

Allí la mujer herida fue atendida por una médica, que constató que se encontraba lúcida y consciente, le realizó las primeras curaciones y ordenó su derivación a un centro de salud para que recibiera una atención de mayor complejidad.

Por el momento, no trascendieron detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el ataque ni sobre las condiciones en las que se encontraban los animales. La investigación busca establecer cómo ocurrió el hecho y determinar las eventuales responsabilidades.

La causa fue caratulada como lesiones y quedó bajo la intervención de la UFI N° 3 del Departamento Judicial de La Plata, a cargo del fiscal Martín Almirón. Se iniciaron actuaciones para esclarecer lo sucedido.

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