Una mujer quedó inconsciente tras un choque en moto en La Plata y sufrió un paro cardíaco en el hospital

Un accidente de tránsito ocurrido este domingo en la zona de 145 y 55, en La Plata, dejó a dos personas heridas luego de que ambos ocupantes de una motocicleta cayeran sobre la cinta asfáltica por causas que todavía se investigan.

Según fuentes policiales que accedió EL DÍA, el hecho involucró a una moto Gilera de 150 centímetros cúbicos. Tras el alerta al 911, efectivos policiales acudieron al lugar y solicitaron asistencia médica para las víctimas.

Una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) trasladó a una mujer de 38 años al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero. La paciente ingresó alrededor de las 9.40 en estado inconsciente, aunque con signos vitales, y presentaba politraumatismos en una pierna y en el rostro.

Sufrió un paro cardíaco en el hospital

De acuerdo con el parte policial, cerca de las 10.10, mientras se encontraba bajo atención médica, la mujer sufrió un paro cardíaco y posteriormente logró ser estabilizada por los profesionales de salud.

El otro ocupante de la motocicleta, un joven de 23 años, también fue identificado por las autoridades. Hasta el momento, no se precisó oficialmente cuál era su estado de salud ni si requirió traslado hospitalario.

En el lugar del accidente se aguardaba la intervención de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y establecer cómo se produjo la caída de los ocupantes.

La causa fue caratulada como lesiones culposas e interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 12 de La Plata, que impartió las directivas para avanzar con la investigación.