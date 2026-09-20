Una nena de 8 años fue atropellada por una moto y terminó en el Hospital de Niños de La Plata con distintos traumatismos. El episodio ocurrió en las últimas horas y, según denunció la madre de la menor, el motociclista habría circulado por la vereda y luego se retiró del lugar sin aportar sus datos.

De acuerdo con el relato incorporado a la denuncia realizada en la comisaría Novena, la nena había salido de su casa para buscar un objeto para su tía cuando fue embestida.

Siempre según la denunciante, la familia le pidió al conductor que se identificara y mostrara la documentación del vehículo. Sin embargo, el hombre habría decidido retirarse y escapó por la vereda, circulando en contramano por calle 6 en dirección de 66 hacia 67.

Un hombre que se encontraba en una estación de servicio cercana habría presenciado la situación y se ofreció a trasladar a la menor en su vehículo particular hasta el Hospital de Niños. En el centro de salud, los médicos evaluaron a la nena y le colocaron un cuello ortopédico debido al dolor cervical.

La familia recibió la orden para el reconocimiento médico legal y anunció que impulsará la acción penal. Mientras tanto buscan identificar al motociclista mediante cámaras de seguridad de la zona.