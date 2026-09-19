Una nena de 8 años fue atropellada por una moto que circulaba por la vereda en La Plata

Una nena de 8 años fue atropellada por un motociclista que circulaba por la vereda en La Plata y luego se retiró del lugar. El hecho ocurrió el viernes por la noche y la menor debió ser trasladada al Hospital de Niños, donde fue atendida por los traumatismos que sufrió como consecuencia del impacto.

Según la denuncia realizada por la madre en la comisaría Novena, la nena había salido de su casa para buscar un objeto para su tía cuando fue embestida por una moto. Tras el impacto, cayó al piso y su familia salió para asistirla.

De acuerdo con el relato incorporado a la denuncia, la familia le pidió al motociclista que se identificara y que mostrara la documentación del vehículo. Sin embargo, el hombre se retiró del lugar y escapó por la vereda, en contramano por calle 6, en dirección de 66 hacia 67.

La atención en el Hospital de Niños

Un hombre que se encontraba en una estación de servicio cercana presenció el episodio y se ofreció a trasladar a la menor en su vehículo particular hasta el Hospital de Niños de La Plata.

En el centro de salud, los médicos evaluaron a la nena y le colocaron un cuello ortopédico debido al dolor que presentaba en la zona cervical. Según informó su madre, los profesionales determinaron que había sufrido distintos traumatismos producto del impacto, aunque las lesiones no revestían gravedad.

La familia recibió además una orden para realizar el reconocimiento médico legal y manifestó su intención de impulsar la acción penal por lo ocurrido.

Buscan identificar al motociclista

La madre no pudo aportar mayores precisiones sobre el conductor ni sobre la moto. Según su declaración, se trataba de un vehículo de cilindrada grande, aparentemente de unos 150 cc, aunque no pudo recordar el color.

Ahora, la investigación apunta a las cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones para intentar identificar al motociclista. La denunciante mencionó especialmente las cámaras ubicadas en una estación de servicio Shell situada frente a su domicilio.

La denuncia quedó radicada en la comisaría Novena y se inició una investigación para establecer la identidad del conductor y las circunstancias en las que ocurrió el atropello.