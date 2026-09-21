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Una pareja fue víctima de un violento robo a metros del cementerio

Por Redacción

Un dramático episodio de inseguridad tuvo como víctima a una pareja en La Plata. Un motociclista sufrió el robo de su moto luego de ser emboscado por dos ladrones armados en la zona de 135 y 75.

Según se pudo conocer, el ataque ocurrió luego de que el joven recogió a su novia, empleada del Servicio Penitenciario Bonaerense, que llevaba puesto el uniforme al momento del hecho.

En esa línea, en base a las declaraciones de las víctimas, los atacantes serían jóvenes y perpetraron el ataque con una gran violencia, luego de haberlos apuntado con una pistola para apoderarse de la moto Honda Biz color negra.

En esos instantes, los malvivientes habrían amenazado con dispararle a la joven tras distinguir su uniforme. Finalmente, los ladrones obligaron al motociclista a descender del rodado para escapar a toda velocidad. Tras el robo, comenzó una investigación para identificar a los responsables. 

Ante la desesperación por lo ocurrido, las víctimas apelan a la solidaridad y a la búsqueda de algún testigo que haya visto o presenciado el episodio para dar con el paradero de la moto. Aquellas personas que posean datos pueden comunicarse al teléfono 221 202-1114 o aportar la información al 911.

 
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