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Una parrilla de La Plata sufrió un robo de madrugada y no pudo abrir sus puertas

Por Redacción

Esta madrugada, un nuevo hecho de inseguridad golpeó a una parrilla de La Plata y le impidió abrir sus puertas. El episodio afectó al restaurante ubicado en 25 y 40, de La Loma, que anunció la reapertura para el próximo miércoles a través de un comunicado en las redes. 

"No vamos a poder abrir nuestras puertas", expresó en las redes Ariel a la Parrilla. Allí, en el mismo mensaje, resaltaron que "dada la situación de que entraron a robar" los malvivientes robaron la materia prima y les impidieron cumplir con el servicio de cada jornada. 

En el texto enviado a sus comensales, el equipo de trabajo lamentó lo sucedido, ofreció disculpas y agradeció las muestras de apoyo recibidas por parte de los vecinos de la zona. 

En esa línea, indicaron que reabrirán sus puertas el miércoles al mediodía y los usuarios expresaron su apoyo en las redes: "Cuanta maldad, a seguir", "Que mal que estamos... que impotencia!", "Que bajón y tan cerca de la Comisaría que están".  

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