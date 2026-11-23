Un hombre fue víctima de un violento asalto durante la madrugada de ayer en las calles 80 y 18, cuando circulaba a bordo de una Peugeot Partner.

Según denunció, alrededor de las 3 observó sobre la calzada a un grupo de aproximadamente nueve personas, entre ellas varios jóvenes que aparentaban ser menores de edad. Al detener la marcha porque le impedían el paso, los individuos se acercaron al vehículo. Uno de ellos llevaba una herramienta tipo llave fija y otros realizaban movimientos hacia la cintura, aunque la víctima aclaró que nunca llegó a observar armas de fuego.

En ese momento, uno de los integrantes abrió la puerta de la camioneta y le dio un golpe de puño en el rostro. Luego, una joven que aparentaba ser menor de edad le sustrajo el celular y el resto del grupo se llevó una billetera con documentación personal y del vehículo.

Antes de escapar, uno de los atacantes tomó un ladrillo y lo arrojó contra la camioneta, provocando la rotura del vidrio de la luneta trasera. La víctima no sufrió lesiones de consideración.