Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
El siniestro obligó a evacuar un edificio

Una pava eléctrica, detrás del incendio que provocó alarma en pleno Centro

El reporte oficial confirmó que una pava eléctrica provocó el fuego

Por Redacción

El incendio que alteró el mediodía de ayer en pleno centro de La Plata y obligó a desplegar un importante operativo en torno a un edificio de viviendas tuvo su origen en un cortocircuito provocado por una pava eléctrica. Así quedó establecido en el reporte oficial elaborado por la Policía tras la intervención de los Bomberos, al que tuvo acceso EL DIA.

El fuego se inició en el quinto piso de una torre ubicada en 48 entre 8 y 9 y generó preocupación entre quienes se encontraban en el edificio y también entre las numerosas personas que circulaban por la zona a esa hora. El humo y el despliegue de los equipos de emergencia obligaron a interrumpir el tránsito mientras se trabajaba para controlar la situación.

De acuerdo con el informe policial, personal del Comando de Patrullas acudió al lugar luego de recibir una alerta radial que daba cuenta de un incendio en un departamento, y pudieron establecer que el foco ígneo se había iniciado en la cocina a raíz de un cortocircuito en una pava eléctrica.

El fuego fue finalmente sofocado por personal de Bomberos que llegó a bordo de una unidad y trabajó dentro del departamento. El operativo se desarrolló mientras en el exterior permanecían policías, personal de Control Urbano y otros equipos de emergencia.

Como medida preventiva, el resto de los residentes del edificio fue evacuado mientras los bomberos trabajaban para controlar las llamas y verificar las condiciones del inmueble. El reporte oficial confirmó además que no hubo personas heridas ni víctimas como consecuencia del incendio. Asimismo los daños estructurales fueron considerados leves, detallaron.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?