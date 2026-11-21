Un enfrentamiento con machetes terminó de la peor manera en Berazategui. Un joven de 21 años murió en el hospital luego de sufrir múltiples heridas cortantes durante una pelea y, por el homicidio, fue detenido otro hombre de 25 años, señalado como el presunto autor del ataque.

El episodio ocurrió en la calle 14, casi en la esquina con 127. Hasta allí llegó personal policial luego de recibir un aviso sobre la presencia de un joven tendido en la vereda y con lesiones de gravedad. La víctima fue identificada como Lautaro Araujo, conocido como “Polaquito”.

Ante la gravedad del cuadro, Araujo fue trasladado de urgencia al Hospital Evita Pueblo. Allí debió ser intervenido quirúrgicamente, pero murió pese a los esfuerzos médicos. Los primeros datos de la investigación indicaron que presentaba varias heridas provocadas con un machete.

A partir de las primeras averiguaciones, los investigadores reconstruyeron que la víctima habría mantenido una pelea con Rodrigo Pallero, de 25 años. En ese contexto se habría producido el ataque que terminó con la vida de Araujo.

Uno de los elementos que permitió avanzar en la pesquisa fue el hallazgo de una motocicleta Honda blanca con manchas de sangre. A partir de ese rastro, los efectivos realizaron distintas tareas para reconstruir parte del recorrido e identificar al sospechoso.

Con esos elementos, y por disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de Berazategui, Pallero fue detenido y quedó a disposición de la Justicia, acusado por el homicidio.

Según trascendió, tanto la víctima como el detenido contarían con antecedentes penales.