Una persecución de película por las calles de Tolosa alteró la tranquilidad de los vecinos y transeúntes durante las últimas horas. Efectivos policiales detuvieron a un motociclista, de 18 años, tras una ardua búsqueda por las calles del barrio. El saldo del operativo dejó a un subteniente herido y al conductor imputado por múltiples delitos.

Todo inició en la zona de la avenida 520 y la calle 3, donde agentes de seguridad divisaron a varios sujetos a bordo de tres motos. Ante las maniobras imprudentes de los conductores, los uniformados intentaron identificarlos. Sin embargo, los sospechosos aceleraron la marcha para evadir el control. Dos de ellos ingresaron al barrio El Mercadito, mientras que el tercer individuo emprendió un escape a toda velocidad y a contramano.

La persecución se extendió hasta el cruce de 528 bis y la calle 1. Allí, con las barreras del tren bajas, el motociclista intentó cruzar las vías. En ese instante, un agente del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Sexta, se interpuso a pie para detener la huida. Lejos de acatar la orden, el conductor embistió al oficial y ambos cayeron al asfalto.

Ante la inminente captura, el agresor lanzó golpes contra el resto de los efectivos, quienes finalmente lograron reducirlo tras un breve forcejeo.

Como consecuencia del impacto, el efectivo sufrió lesiones en su tobillo izquierdo y en la muñeca derecha. Personal médico lo derivó al Hospital Rossi para brindarle la atención necesariao. Por su parte, la Policía secuestró el rodado empleado para la fuga, una Honda GLH 150 de color rojo sin chapa patente, la cual no presentaba pedido de secuestro activo.

El implicado, identificado bajo las iniciales A. U. A., quedó a disposición de la Justicia. La causa avanza con la intervención de la UFI N° 3, a cargo del fiscal Petit Bosnic, bajo la carátula de "lesiones, atentado y resistencia a la autoridad".