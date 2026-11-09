Un operativo cerrojo en la zona de Los Hornos durante las últimas horas terminó con tres sujetos tras las rejas luego de protagonizar una intensa huida y enfrentarse a los efectivos de seguridad que intentaban identificarlos.

La secuencia se desencadenó cuando agentes del Comando de Patrullas alertaron al personal de la Motorizada SASU sobre la presencia de un Toyota Etios de color blanco que transitaba a gran velocidad. Lejos de acatar la orden de detención emitida por las autoridades, el conductor del rodado incrementó la marcha y comenzó a realizar peligrosas maniobras evasivas por las calles de la ciudad.

Tras una breve persecución controlada por los móviles policiales, el escape llegó a su fin en la intersección de 79 entre 143 y 144. Al verse sin escapatoria, los tres ocupantes abandonaron el auto e intentaron fugarse a pie.

En ese instante de extrema tensión, uno de los sospechosos extrajo un cuchillo de tipo carnicero y se abalanzó contra los uniformados con la clara intención de apuñalarlos. Gracias al rápido accionar del personal, los agentes lograron reducir al atacante antes de que pudiera provocar heridas y, en simultáneo, concretaron la captura de sus dos cómplices.

Una vez neutralizada la amenaza, los peritos procedieron a inspeccionar el vehículo utilizado para la fuga. Durante la requisa, los oficiales descubrieron que la numeración grabada en los cristales no coincidía con las chapas colocadas, sino que correspondía a un dominio con un pedido de secuestro activo desde el pasado 21 de julio por el delito de hurto.

Como resultado del procedimiento, las fuerzas de seguridad incautaron el auto, dos patentes sueltas y el arma blanca empuñada durante el ataque. El expediente penal quedó en manos del fiscal Juan Menucci, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 5, con el aval del Juzgado de Garantías N° 1 a cargo de Guillermo Atencio. Los tres implicados deberán responder ante la Justicia por los delitos de "encubrimiento" y "atentado a la autoridad".