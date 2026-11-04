El tránsito en la traza que conecta a La Plata con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentó complicaciones durante este miércoles a causa de un fuerte accidente. El incidente vial se produjo a la altura del kilómetro 32, en sentido al territorio porteño, donde colisionó una camioneta pick up con un auto.

Por motivos que aún son materia de peritajes, una camioneta Ford Maverick color blanco impactó contra un Peugeot 306 azul, que era conducido por un jubilado. Producto de la colisión, el vehículo de mayor porte despistó hacia la banquina con su frente arruinado. En tanto, el auto de menor tamaño padeció destrozos en el sector trasero de la carrocería.

Pese a los momentos de tensión, los equipos de seguridad confirmaron que ninguno de los ocupantes sufrió heridas y el saldo se redujo exclusivamente a daños materiales. Luego de las tareas preventivas a cargo del personal del destacamento de Seguridad Vial de la Policía, la calzada fue despejada y la circulación vehicular retomó su ritmo habitual.