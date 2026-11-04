Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Policiales

Una "pick up" protagonizó un violento choque en la Autopista La Plata

Producto de la colisión, la camioneta despistó hacia la banquina y por fortuna ninguno de los ocupantes resultó herido

Por Redacción

El tránsito en la traza que conecta a La Plata con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentó complicaciones durante este miércoles a causa de un fuerte accidente. El incidente vial se produjo a la altura del kilómetro 32, en sentido al territorio porteño, donde colisionó una camioneta pick up con un auto.

Por motivos que aún son materia de peritajes, una camioneta Ford Maverick color blanco impactó contra un Peugeot 306 azul, que era conducido por un jubilado. Producto de la colisión, el vehículo de mayor porte despistó hacia la banquina con su frente arruinado. En tanto, el auto de menor tamaño padeció destrozos en el sector trasero de la carrocería.

Pese a los momentos de tensión, los equipos de seguridad confirmaron que ninguno de los ocupantes sufrió heridas y el saldo se redujo exclusivamente a daños materiales. Luego de las tareas preventivas a cargo del personal del destacamento de Seguridad Vial de la Policía, la calzada fue despejada y la circulación vehicular retomó su ritmo habitual.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?