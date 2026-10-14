Una pistola en la cara y un ataque en segundos

En otro hecho de inseguridad en La Plata, un hombre fue víctima de un violento asalto en Melchor Romero, donde cuatro delincuentes encapuchados lo sorprendieron mientras esperaba a un amigo dentro de su auto, lo amenazaron con un arma de fuego y lo obligaron a bajar. En medio del ataque, uno de los ladrones le pegó en la cabeza. Después, los cuatro escaparon con el vehículo.

Voceros indicaron que el hecho ocurrió alrededor de las 21, en la zona de 167 y 32. Según consta en la denuncia, la víctima estaba estacionada, con el motor apagado, cuando los asaltantes intentaron abrir la puerta del acompañante. Al encontrarla trabada, uno de ellos le apuntó con una pistola negra y le ordenó que descendiera.

El hombre obedeció por temor a que lo lastimaran. Sin embargo, mientras salía del rodado, otro de los atacantes lo golpeó en la cabeza. En cuestión de segundos, los cuatro delincuentes se subieron al Volkswagen Suran negro, modelo 2011, y huyeron por calle 32.

De acuerdo a lo relatado además, en el interior del auto había documentación, herramientas, ropa y un celular. Asimismo se indicó que en la zona podría haber cámaras de seguridad que ayuden a esclarecer el robo. Lo cierto es que por ahora, los cuatro asaltantes permanecen sin identificar y se busca establecer su recorrido.