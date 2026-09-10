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Una policía resultó herida por un choque en Romero

X (@Hechosanderecho)

Por Redacción

Una agente de la Policía bonaerense resultó herida ayer tras protagonizar un accidente de tránsito en la localidad de Melchor Romero. El hecho ocurrió en calle 161 y avenida 520, donde, por motivos que todavía son materia de investigación, colisionaron una camioneta Chevrolet S10 gris y una motocicleta Bajaj Rouser N200 azul.

La oficial, de 20 años, integra el Grupo de Prevención Motorizada (GPM) de La Plata. Al momento del accidente se encontraba franco de servicio.

Tras el impacto, la joven quedó tendida en el pavimento con politraumatismos y fue asistida en el lugar. Posteriormente, una ambulancia de la UPA la trasladó consciente al Hospital Alejandro Korn.

Según informaron fuentes del caso, sus lesiones no revestían riesgo de vida. En tanto, el conductor de la camioneta fue identificado y tiene 57 años.

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