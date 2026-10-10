Una red narco conseguía armas a cambio de drogas

Una serie de allanamientos simultáneos en La Plata, Berisso y Quilmes terminó con cinco detenidos y el secuestro de cocaína, marihuana, armas de fuego y municiones, en el marco de una investigación por narcomenudeo. Según fuentes policiales, la pesquisa permitió identificar además a un presunto proveedor de armamento que intercambiaba armas por drogas con la organización.

Los procedimientos fueron realizados por la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado de la Policía bonaerense, con intervención de la UFI N° 18 de Estupefacientes y autorización del Juzgado de Garantías N° 5 de La Plata. La investigación incluyó tareas de vigilancia encubierta y el uso de drones para registrar presuntos movimientos de venta de estupefacientes.

En total, se realizaron siete allanamientos en la megatoma de Los Hornos; Villa Montoro y El Palihue, en La Plata; y El Carmen, en Berisso. También se intervino un domicilio de San Francisco Solano, en Quilmes, señalado como el lugar desde donde se abastecía de armas a la banda a cambio de droga.

Durante los registros, los investigadores secuestraron 345,8 gramos de cocaína y 540,6 gramos de marihuana, ambas sustancias fraccionadas, además de dos armas, municiones de distintos calibres, una balanza, celulares y 159.000 pesos.

Cinco hombres quedaron detenidos y a disposición de la Justicia. La causa busca establecer el alcance de la presunta organización y el papel que cumplía cada uno de sus integrantes en la venta de drogas y el suministro de armas.

“Se cortó de raíz la logística de abastecimiento de armamento que generaba una sangrienta disputa territorial en barrios periféricos de la capital provincial”, señaló la pesquisa.