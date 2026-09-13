Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Los hechos se repiten durante madrugadas y fines de semana

Una segudilla de robos preocupa a Villa Castells

En pocas horas denunciaron el robo de caños de gas, una bicicleta, un comercio y un intento de ingreso a una vivienda
el robo de una bicicleta quedó filmado por una cámara de seguridad

Por Redacción

Villa Castells, otro de los barrios de la Zona Norte de La Plata, también viene sufriendo el avance de la delincuencia. En las últimas horas, un grupo de vecinos volvió a compartir en sus chats una seguidilla de hechos ocurridos en distintas cuadras y, detrás de cada mensaje, aparece la misma preocupación: la sensación de que los robos se volvieron parte de la rutina y que cada vez cuesta más encontrar una forma de protegerse.

“Esto es solo de anoche”, escribió una vecina al enumerar algunos de los episodios denunciados en el grupo de WhatsApp. Y la lista -lamentablemente- es extensa.

Durante la madrugada, alrededor de las 4.59, a una vivienda le robaron el caño de gas. Poco después, cerca de las 6, otra familia advirtió que desconocidos habían abierto las dos rejas de su casa. El ladrido de la perra habría alertado a los ladrones, que escaparon.

El episodio ocurrió en 499 y 10, pero no fue el único. En 502 bis y 6, una vecina descubrió que le habían robado la bicicleta. En otro domicilio, en 9 entre 498 y 499, también denunciaron el robo del caño de cobre del medidor de gas.

La misma situación fue reportada en 9 entre 500 y 501. “También nos robaron el caño de cobre del medidor de gas”, fue otro de los mensajes que apareció en el grupo vecinal.

Y mientras los frentistas intentaban dimensionar lo ocurrido durante la madrugada, llegó otro aviso: acababan de robar el pet shop ubicado en 10 y 501.

En pocas horas, distintas víctimas, diferentes cuadras y modalidades variadas, pero una misma preocupación. “No se puede vivir así”, resumió una de las vecinas al describir la situación que atraviesa el barrio.

Los grupos de WhatsApp se convirtieron así en una herramienta fundamental para los habitantes de Villa Castells. Allí se avisan cuando ven movimientos sospechosos, comparten imágenes de cámaras y advierten intentos de ingreso.

Pero esa organización también deja en evidencia otra realidad: los vecinos sienten que terminaron dependiendo de sus propios recursos para intentar cuidarse. Cámaras, alarmas, rejas y comunicación permanente entre casas aparecen como las principales herramientas frente a un escenario que, según los testimonios, se volvió cada vez más preocupante.

A los robos se suma además otra situación que genera malestar: el movimiento de grupos de motociclistas que circulan por el barrio. Una vecina aseguró que desde hace un tiempo observa a “15 o 20 motos” que circulan juntas, algunas -según su relato- sin patente y con escapes libres. “Pasan la barrera de Gonnet y hay un contenedor policial de adorno”, expresaron.

Lo cierto es que Villa Castells no es ajena al escenario que atraviesa buena parte de la Zona Norte. City Bell también viene reportando en las últimas semanas una ola de robos.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?