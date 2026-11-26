Una mujer resultó gravemente herida en Villa Elisa tras ser atacada por perros de raza pitbull en la calle, un episodio de extrema violencia que provocó conmoción en el barrio y volvió a exponer un reclamo sostenido por los frentistas desde hace meses.

Producto de las mordeduras, la víctima padeció una lesión de gravedad en uno de sus brazos con una abundante pérdida de sangre y quedó tendida sobre el pavimento con evidentes muestras de dolor. Frente a la urgencia de la situación, los propios vecinos acudieron en su ayuda y uno de ellos logró realizarle una sutura de emergencia en la extremidad afectada para contener la hemorragia antes del arribo de la asistencia profesional.

El nuevo ataque confirmó el temor que los vecinos de la zona venían advirtiendo ante las autoridades. De acuerdo con el testimonio de los habitantes del sector, dos ejemplares de raza pitbull vinculados a una propiedad situada en calle 2 entre 422 bis y 422 —a una cuadra de la estación de trenes— protagonizaron reiteradas agresiones en los últimos meses, con un saldo previo de al menos cinco perros muertos y cuatro personas lesionadas.

Pese a que los damnificados radicaron múltiples presentaciones en la Comisaría 12º y reunieron filmaciones como prueba, aseguran que los animales continúan sueltos en la calle sin control alguno. Al intentar dialogar con los dueños de los canes para exigir medidas de resguardo, los vecinos afirmaron haber recibido amenazas como única respuesta.

"Ya no sabemos qué hacer. Hay denuncias hechas en la comisaría de Villa Elisa, pero no pasa nada. Necesitamos ayuda antes de que, además de perros, maten a una criatura", expresó Pablo, uno de los impulsores del reclamo.