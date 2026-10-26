Una visera desató una violenta pelea a botellazos

Una disputa por una visera terminó con una violenta agresión a botellazos en Altos de San Lorenzo. El episodio ocurrió en la esquina de 25 y 74, y quedó registrado por una cámara de seguridad privada.

Las imágenes muestran a dos jóvenes que protagonizaron una pelea en plena calle. Uno de ellos, vestido con una remera oscura, caminaba mientras era seguido por otro que llevaba un abrigo rojo, una botella de vidrio en una mano y la visera en disputa en la otra.

Después de avanzar unos metros, el primero se detuvo y enfrentó al otro. En ese momento, el joven que llevaba la botella le habría dado un fuerte golpe en la cabeza con el envase, que estalló por el impacto y dejó a la víctima caída.

La agresión no terminó allí. Cuando el muchacho intentaba levantarse, el atacante habría vuelto a golpearlo, mientras la pelea continuaba ante la mirada de quienes se encontraban en el lugar.

La secuencia terminó con la intervención de un adulto que se acercó con una vara larga y lo intimidó, hasta que cesaron las agresiones. Por el momento no trascendieron detalles sobre la gravedad de las heridas.