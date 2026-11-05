Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Policiales

Unidad 51 de Magdalena: liberaron por falta de mérito a otras tres mujeres investigadas

La medida beneficia a tres de las asistidas por el abogado Cristian González, en el marco de la causa por presuntas torturas y abusos contra internas de la cárcel de Magdalena

Por Redacción

La investigación por las presuntas torturas y abusos denunciados por internas de la Unidad Penitenciaria N° 51 de Magdalena sumó una nueva resolución judicial: otras tres mujeres que permanecían detenidas recuperaron la libertad por falta de mérito.

"Nos dieron la libertad por falta de mérito para tres más de nuestras asistidas", manifestó el abogado Cristian González, quien representa a las agentes penitenciarias beneficiadas por la medida.

La causa se inició a partir de una serie de denuncias por presuntos maltratos y abusos ocurridos el 3 de junio de 2026, luego de un conflicto entre internas del establecimiento penitenciario. La investigación está a cargo de la UFI N° 11 de La Plata, conducida por el fiscal Álvaro Garganta.

En el expediente se investigan presuntos delitos de tortura y abuso sexual agravado, mientras que las defensas cuestionaron distintos aspectos de las acusaciones y de las pruebas incorporadas a la causa.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?