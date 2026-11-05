Unidad 51 de Magdalena: liberaron por falta de mérito a otras tres mujeres investigadas

La investigación por las presuntas torturas y abusos denunciados por internas de la Unidad Penitenciaria N° 51 de Magdalena sumó una nueva resolución judicial: otras tres mujeres que permanecían detenidas recuperaron la libertad por falta de mérito.

"Nos dieron la libertad por falta de mérito para tres más de nuestras asistidas", manifestó el abogado Cristian González, quien representa a las agentes penitenciarias beneficiadas por la medida.

La causa se inició a partir de una serie de denuncias por presuntos maltratos y abusos ocurridos el 3 de junio de 2026, luego de un conflicto entre internas del establecimiento penitenciario. La investigación está a cargo de la UFI N° 11 de La Plata, conducida por el fiscal Álvaro Garganta.

En el expediente se investigan presuntos delitos de tortura y abuso sexual agravado, mientras que las defensas cuestionaron distintos aspectos de las acusaciones y de las pruebas incorporadas a la causa.