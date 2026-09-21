Uno de los detenidos en la causa vinculada a la mafia china en La Plata recuperó la libertad

Un reciente fallo dictado por la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de La Plata ordenó la inmediata excarcelación de Raúl Duarte García. Este trabajador de origen paraguayo se encontraba tras las rejas bajo la sospecha de integrar una red criminal de origen asiático con base operativa en la Ciudad.

Los camaristas sustentaron la decisión en la figura de falta de mérito, al concluir que los elementos probatorios aportados por la parte acusadora carecen de la contundencia necesaria para demostrar una intervención consciente en el entramado delictivo. Esta medida liberatoria ocurre apenas unos días después de una resolución similar que benefició a los hermanos Zheng.

Hasta el momento de su aprehensión, el sujeto carecía de antecedentes penales y proveía el sustento económico para su pareja y sus tres hijas a través de la distribución de mercadería para un supermercado local, a la par de diversas labores informales.

El titular de la UFI Nº 16, Juan Cruz Condomí Alcorta, lo había señalado como un engranaje logístico fundamental dentro de la estructura comandada por Ke Deqiang. Este último comerciante, conocido bajo el alias de "Matías", permanece prófugo de la Justicia desde el año 2022 tras protagonizar una evasión de una dependencia policial.

Frente a las imputaciones, la defensa particular formalizó un recurso de apelación para revertir el encarcelamiento. En su presentación, sostuvieron que la vinculación de su defendido con la causa penal derivaba de una lectura errónea de sus rutinas laborales.

Tras analizar las actuaciones tramitadas en la órbita del Juzgado de Garantías Nº 6, los magistrados avalaron la postura de los abogados defensores. El dictamen judicial especificó que el único elemento incriminatorio radicaba en el peritaje de las comunicaciones extraídas del dispositivo móvil del líder de la banda.

Según detallaron los jueces, el intercambio de mensajes refleja de manera exclusiva las obligaciones típicas de un empleado, con reportes sobre trámites vinculados a seguros, notificaciones de pagos impositivos, entrega de comprobantes fiscales y partes sobre el estado mecánico del vehículo de reparto.

Qué se investiga en cada caso

La situación procesal de los ahora cuatro detenidos no es idéntica. Huang Yun quedó vinculada, según la resolución, a una imputación por presunta asociación ilícita agravada y juego clandestino.

En el caso de Raúl Duarte García, era señalado como presunto coautor de la asociación ilícita agravada, mientras que Jonatan Emanuel Reyes, identificado en el expediente como funcionario público, quedó imputado por presunta asociación ilícita agravada, cohecho activo y tráfico de influencias. Por su parte, Jinchao Chen quedó procesado en esta instancia por su presunta participación en la asociación ilícita.

Con las prisiones preventivas dictadas, los imputados deberán permanecer privados de su libertad mientras avanza la investigación, aunque la resolución contempla la posibilidad de analizar medidas de morigeración para dos de ellos.

Las defensas de algunos de los acusados habían solicitado la excarcelación o la libertad por falta de mérito. Esos planteos fueron rechazados en los casos analizados por el magistrado.

Ahora, la investigación continuará con el análisis del material secuestrado y otras medidas de prueba. La Justicia deberá determinar, a partir de esos elementos, el alcance de las responsabilidades individuales y la eventual existencia de una estructura delictiva organizada.