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VIDEO. Vaciaron dos departamentos en La Plata mientras jugaba la Selección Argentina

Por Redacción

Dos delincuentes aprovecharon el silencio de las calles por el partido Argentina vs Austria para perpetrar un robo en un edificio ubicado en la calle 45 entre 18 y 19. El hecho ocurrió el último lunes por la tarde, comenzando exactamente a las 14:02 en simultáneo con el inicio del encuentro futbolístico.

Según indicaron los vecinos, los ladrones ingresaron al edificio tras forzar el acceso principal y luego se dirigieron hacia dos unidades específicas. Una vez allí, violentaron los ingresos para saquear las viviendas aprovechando la ausencia de sus moradores. "Se llevaron un montón de cosas. Rompieron las dos puertas de los departamentos para entrar", relató con indignación uno de los damnificados.

Los delincuentes permanecieron dentro del edificio durante casi 45 minutos, extendiendo su estadía de manera calculada "justo hasta que terminó el primer tiempo del partido". Con el entretiempo en curso, los sospechosos emprendieron la retirada antes de que el movimiento habitual se reanudara en la cuadra.

“Salieron con cantidad de bolsos y mochilas, se llevaron muchas cosas de valor”, agregaron los vecinos. Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del edificio y efectivos policiales trabajan en identificar a los delincuentes.

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