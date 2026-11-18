La Justicia de La Plata resolvió otorgar el beneficio de la excarcelación bajo caución juratoria a José Luis “El Puma” Haile, quien permanecía alojado en una alcaidía departamental en el marco de la Investigación Penal Preparatoria caratulada “Haile, Fabrizio y otros s/ Usurpación de inmueble - Daño - Lesiones leves”. La causa tramita con la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 15 y la Unidad Funcional de Defensa N° 4.

Según se desprende de la resolución judicial, por la escala penal prevista para esas figuras, su situación procesal encuadra dentro de los supuestos que habilitan la libertad durante el proceso conforme al artículo 169 inciso 2° del Código Procesal Penal bonaerense.

No obstante, en una instancia previa, el pedido excarcelatorio había sido rechazado. En aquel momento, el juzgado valoró un informe del Registro Nacional de Reincidencia, que daba cuenta de una orden de paradero y comparendo dictada el 11 de agosto de 2025 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata, debido a que el imputado no había sido localizado en su domicilio constituido. Para la Justicia, esa circunstancia configuraba un peligro cierto de fuga al evidenciar una falta de voluntad para someterse al proceso penal.

El escenario procesal cambió a partir de una presentación realizada por la defensa oficial, que incorporó al expediente una constancia actualizada acreditando que José Luis Haile compareció ante la sede federal para regularizar su situación. En dicha presentación, el acusado informó que carece de un domicilio fijo, pero puso a disposición del tribunal dos direcciones alternativas donde puede ser debidamente notificado y habido.

Tras verificar esa comparecencia, el magistrado interviniente concluyó que el riesgo de fuga computado originalmente quedó desvirtuado y que no subsisten otros peligros procesales que justifiquen mantener el encierro preventivo.

En la parte dispositiva del fallo, la Justicia ordenó hacer efectiva la excarcelación bajo caución juratoria, supeditada a que el personal de la alcaidía donde se encuentra detenido labre el acta de rigor y certifique que no registra pedidos de captura vigentes ni detenciones a disposición de otros magistrados.

Además, como obligaciones especiales de cumplimiento estricto para conservar el beneficio, se le impuso a Haile el deber de fijar un domicilio y acatar una restricción de acercamiento con un perímetro de exclusión de 200 metros respecto de los cinco denunciantes -Agustina Romero, Mía Claudia Romero, Vicente Abdala, Héctor Fabio Romero y Gabriela Agustina Tedeschi- y de los inmuebles situados en las calles 96 esquina 9, y 98 y 11 de la localidad de Ensenada.

La resolución establece asimismo la prohibición absoluta de mantener cualquier tipo de contacto con ellos -ya sea por vía telefónica, redes sociales u otros medios- y el cese inmediato de todo acto de perturbación, hostigamiento o intimidación.

Como se recordará, la causa se inició cuando Haile recuperó la posesión de la finca, que asegura es de su propiedad, aunque el conflicto lejos parece estar de una solución.

José Luis “El Puma” Haile celebró su liberación con varios videos / web