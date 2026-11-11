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ROBO Y FUEGO

Vandálico golpe en una escuela de Ensenada

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Por Redacción

La Escuela de Educación Secundaria N° 1 General Mosconi, ubicada en Brasil entre Independencia y Eva Perón de Ensenada, fue escenario de un importante robo y vandalismo durante la madrugada de ayer.

Según la denuncia, el hall estaba cubierto de polvo blanco, mobiliario y elementos tirados, cerraduras violentadas y uno de los vidrios de una puerta roto. En distintos sectores del colegio había oficinas revueltas, cajones abiertos, candados dañados y pintadas en bancos y paredes.

Además, constataron el faltante de una computadora notebook de la secretaría y de distintos elementos de Educación Física, entre ellos pelotas, conos y redes. También encontraron una botella de alcohol junto al mástil y una bandera confeccionada con maples de huevo que había sido prendida fuego.

Buscan ahora registros de las cámaras de seguridad.

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