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Vecinos de Los Hornos redujeron a un grupo de ladrones que tomó como rehén a un menor

Escenas de terror se vivieron en Los Hornos luego de que malvivientes tomaron como rehén a un nene para perpetrar el robo en un comercio. Los frentistas intervinieron y capturaron a dos de los implicados

Por Redacción

Un clima de extrema violencia y tensión alteró la dinámica de la zona de 141 y 58. En ese sector, una banda integrada por cuatro malvivientes perpetró un asalto a un supermercado. Para garantizar el éxito del ilícito y facilitar el escape, dos de los atacantes recurrieron a una maniobra extrema al tomar por la fuerza a un niño, de apenas ocho años, a modo de escudo.

Lejos de paralizarse ante la gravedad de la amenaza, los vecinos del barrio reaccionaron de inmediato. La indignación por la vulnerabilidad del menor impulsó a los frentistas a involucrarse de forma directa para frustrar la huida de los delincuentes. En medio de un absoluto caos en plena calle, un grupo de vecinos logró acorralar y reducir a dos de los cuatro integrantes de la banda.

El hartazgo ante la inseguridad derivó rápidamente en un episodio de linchamiento. La turba integrada por frentistas y comerciantes retuvo a los sospechosos sobre el asfalto y les propinó múltiples golpes para neutralizar cualquier intento de resistencia. Estas escenas se extendieron durante varios minutos hasta el despliegue de los patrulleros en la escena.

Finalmente, los efectivos de la Policía bonaerense disiparon a los vecinos furiosos y formalizaron la aprehensión de ambos acusados, quienes ahora enfrentan graves cargos penales. En paralelo, las autoridades iniciaron las tareas de rigor para localizar a los dos cómplices que lograron evadir el operativo cerrojo desplegado en la zona.

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