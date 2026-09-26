Vecinos de Savoia marcharon a la comisaría de City Bell para reclamar más seguridad

Vecinos del barrio Savoia se autoconvocaron este sábado por la mañana y marcharon hacia la comisaría 10º de City Bell para reclamar mayores medidas de seguridad ante los hechos delictivos registrados en los últimos días en la zona norte de La Plata.

La movilización comenzó en inmediaciones de la estación de City Bell. Desde allí, los vecinos caminaron por Cantilo hasta llegar a la dependencia policial, donde fueron recibidos por el comisario.

Durante el encuentro, los vecinos llevaron distintos reclamos vinculados con la seguridad en el barrio y plantearon su preocupación por los episodios de inseguridad que vienen afectando a la zona.

Según relató uno de los vecinos que participó de la movilización, en las últimas horas se registraron asaltos a jubilados, una situación que generó especial preocupación entre los habitantes de Savoia y terminó de impulsar la convocatoria.

"Los vecinos del barrio Savoia se autoconvocaron, caminaron desde la estación por Cantilo hasta la comisaría. Lo recibió el comisario y están llevando todos los reclamos para pedir más seguridad", explicó el vecino.

En ese sentido, sostuvo que los últimos robos fueron "la gota que rebalsó el vaso" y que existe un creciente pedido de respuestas frente a los hechos de inseguridad.

La protesta se desarrolló de manera pacífica y tuvo como objetivo trasladar directamente las inquietudes de los vecinos a las autoridades policiales. La comunidad espera ahora que los reclamos planteados durante la reunión se traduzcan en mayores medidas de prevención y presencia policial en los barrios de la zona.