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Vecinos de Tolosa se movilizan para exigir mayor seguridad

Los vecinos volverán a encontrarse este sábado por la tarde en la Plaza Iraola. Allí, resolverán nuevas medidas de protesta ante la falta de respuestas del Ministerio de Seguridad bonaerense

Por Redacción

La preocupación por los reiterados episodios delictivos motivó una nueva movilización en los vecinos de Tolosa. Ante ello, la Asamblea Vecinal lanzó un llamado para reunir a todos los vecinos de la zona con el objetivo de acordar acciones conjuntas contra los robos, entraderas y hurtos.

El encuentro se llevará a cabo este sábado 12 de septiembre a partir de las 18 horas. El punto de concentración será la Plaza Iraola, situada en 2 entre 530 y 531. De igual manera, indicaron que el evento quedará suspendido en caso de mal tiempo.

El reclamo principal vuelve a apuntar contra las autoridades de la Provincia, que según explicaron, hasta el momento no brindaron ninguna respuesta a los formales pedidos de mayor vigilancia en las calles de la zona.

El comunicado difundido para manifestarse ante la cartera de Seguridad invita a comerciantes, a las autoridades de las instituciones educativas, a los referentes de los clubes sociales y a los propios vecinos.

El mes pasado, la Asamblea Vecinal de Tolosa elevó un pedido formal al Ministerio de Seguridad bonaerense en el que reclamaron respuestas ante una seguidilla de delitos y aseguran que los vecinos viven con miedo. 

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