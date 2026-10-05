VIDEO | Vecinos de un barrio de La Plata en vilo por una ola de asaltos: "Puede ocurrir una tragedia"

Las últimas semanas, la zona de la Av. 520 y 140 se volvió alarmante luego de una serie de hechos vandálicos. Tal como denuncian los vecinos y comerciantes, el área se convirtió en una "zona liberada" ante la falta de presencia policial y en la última semana se registraron al menos cuatro robos.

Tal es la impunidad, que los malvivientes actúan con suma violencia y destrozan los frentes de los comercios con el fin de colarse en el interior y hacerse con la recaudación o cualquier objeto de valor. Algunos de los ataques fueron registrados por las cámaras de seguridad de una panadería, heladería y una verdulería, que reflejan el accionar de los malvivientes que lo hacen en soledad o en banda.

Estos registros fílmicos respaldan completamente la preocupación de la comunidad. Los vecinos están cansados de la inseguridad y de ver cómo sus negocios son desvalijados semana tras semana.

El temor a que, de encontrarse con dueños, empleados o vecinos, este grado de violencia escale y "ocurra una tragedia" es una realidad latente si no se toman medidas urgentes para restaurar la vigilancia policial en la zona.

Una de las cámaras de seguridad captó el momento en que un delincuente, encapuchado y con el rostro cubierto, logró colarse por un pequeño espacio por debajo de las rejas de seguridad. Una vez adentro, se dirigió a la caja, revisó los cajones con tranquilidad, guardó los objetos en sus bolsillos y huyó arrastrándose por el mismo hueco por el que ingresó.

Apenas una hora y media después del primer robo, otro comercio de la cuadra sufrió un ataque mucho más agresivo. Las cámaras mostraron a dos sujetos que se acercaron a la persiana metálica cerrada del local. A base de fuertes patadas y tirones, lograron doblar la chapa desde la base y uno de los delincuentes se arrastró por el estrecho hueco para ingresar al local.

Así, las cámaras muestran cómo actúan los malvivientes durante la noche. En una de las secuencias, se pudo ver a un sujeto caminando por la vereda cargando un objeto pesado al hombro con total tranquilidad, lo que deja en evidencia la ausencia de patrullajes en la zona.