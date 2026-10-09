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VIDEO | Vecinos y transeúntes atraparon a un ladrón en pleno centro de La Plata

Por Redacción

Un hombre fue retenido por vecinos y transeúntes este viernes por la tarde en pleno centro de La Plata, en medio de un episodio que generó preocupación entre quienes circulaban por la zona. El hecho ocurrió en la esquina de 44 y 6, en un horario de importante movimiento de peatones.

Según relataron testigos, el sospechoso habría salido corriendo desde las inmediaciones de la farmacia Caruso, en lo que podría haber sido un intento de robo. En su huida, se dirigió hacia la calle 43 y luego cruzó nuevamente hacia 44, donde varias personas lograron interceptarlo y reducirlo en el piso.

Los vecinos lo retuvieron hasta la llegada de la Policía. De acuerdo con los testimonios, también se habría registrado una situación con un automóvil blanco estacionado frente a la farmacia, aunque por el momento no estaba claro si el hombre había intentado abrir el vehículo o si ese episodio estaba relacionado con el presunto intento de robo.

Tras la llegada de los efectivos, una empleada de la farmacia y los policías cruzaron la calle para observar el automóvil. Por el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre lo ocurrido ni sobre la situación del hombre retenido.

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