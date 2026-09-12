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ABASTO

Vendían cocaína en una plaza y los filmaron

Por Redacción

Una pareja fue detenida en Abasto acusada de comercializar cocaína en la vía pública, luego de una investigación que comenzó a partir de una denuncia sobre una presunta venta de drogas en una plaza frente a un frigorífico de la zona.

El procedimiento se realizó en la Plaza Carlos Alberto Hornos, en 214 y 519, donde efectivos del Grupo Técnico Operativo de la comisaría Séptima realizaron tareas para comprobar la información recibida. Según se indicó, las maniobras se producirían durante la tarde, coincidiendo con el horario de cambio de turno de los trabajadores del frigorífico Frigolar.

Durante la vigilancia, los agentes observaron la llegada de una mujer y un hombre a bordo de una motocicleta. Minutos después, varios hombres que salían del establecimiento se acercaron hasta el lugar y se habría producido un intercambio con la mujer.

De acuerdo con los investigadores, antes del supuesto pasamanos se habría realizado una transferencia a través de un teléfono celular. La secuencia fue registrada mediante filmaciones.

La pareja fue interceptada. En poder de la mujer hallaron 12 envoltorios de nylon que contenían un total de 3,1 gramos de cocaína y cigarrillos armados con marihuana, con un peso aproximado de un gramo. La investigación quedó a cargo de la UFI N° 18, que avaló el procedimiento y dispuso las diligencias correspondientes.

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