VIDEO | Atendía un súper en La Plata y la acusan de quedarse con $400.000 por día

Un comercio de Barrio Norte, en La Plata, quedó en el centro de una investigación judicial luego de que su propietaria denunciara a una empleada por un presunto fraude sistemático que se habría extendido durante casi dos meses. La acusada, una cajera de 26 años contratada en abril pasado, está señalada por desviar pagos de los clientes hacia una cuenta digital propia mediante la adulteración del sistema de cobro electrónico del local.

De acuerdo con la presentación realizada ante la Justicia, la maniobra se desarrolló entre el 21 de agosto y el 16 de octubre en el establecimiento situado en la calle 15, entre 39 y 40. La denunciante advirtió que la trabajadora colocaba un código QR personal encima del dispositivo oficial del comercio cada vez que iniciaba su turno, lo que provocaba que los compradores transfirieran el dinero directamente al patrimonio de la empleada sin notar la diferencia.

El ardid no se limitaba a la sustitución de los códigos de cobro. Según consta en el expediente, la cajera también borraba del sistema informático los artículos que pasaba por el escáner, una acción destinada a borrar el rastro de las operaciones y evitar que se encendieran las alarmas por el faltante de mercadería y efectivo. Los cálculos preliminares presentados por la dueña estiman que el perjuicio económico oscilaba entre los 300.000 y los 400.000 pesos diarios, un monto que acumulado durante el período investigado representa una cifra considerable.

La trama quedó al descubierto el 16 de octubre, cuando la propietaria sorprendió in fraganti a la joven mientras manipulaba los dispositivos de cobro. A raíz de ese episodio, la comerciante aportó a los investigadores el soporte físico del código QR apócrifo y registros de cámaras de seguridad internas que documentarían la secuencia.

En paralelo, la denunciante señaló ante las autoridades que, coincidiendo con los meses en los que se habría registrado el desvío, la empleada adquirió un automóvil y realizó un viaje de vacaciones a Brasil, circunstancias que ahora deberán ser merituadas por los investigadores para establecer su origen económico.

La causa quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción Nº 8 de La Plata. Por el momento, la investigación se encuentra en una etapa preliminar, sin personas detenidas ni imputaciones formales definitivas, a la espera de que se periten los videos, los registros informáticos y los movimientos bancarios para determinar el alcance exacto de la maniobra.