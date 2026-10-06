Un joven de 19 años fue asaltado a punta de pistola por dos delincuentes que le robaron la Renault Kangoo en la que se trasladaba por La Plata. El hecho ocurrió cuando frenó ante un semáforo y los ladrones, que estaban en una parada de colectivos, aprovecharon para abordarlo.

La víctima, identificada como Luka Porcarelli, contó que regresaba a su casa después de haber ido a comer al centro y que se encontraba detenido por la luz roja cuando uno de los delincuentes se acercó por el lado del acompañante.

Según relató, el asaltante le apuntó con un arma directamente a la cabeza y le exigió que descendiera del vehículo. En medio de los nervios, Porcarelli intentó poner primera para volver a arrancar, pero el utilitario se le apagó.

Cuando quiso sacar la llave, el delincuente lo amenazó: "Bajate porque te mato".

El segundo asaltante también intervino y, de acuerdo con el relato de la víctima, intentó golpearlo con la culata del arma cuando quiso salir del vehículo.

Finalmente, los dos delincuentes escaparon a bordo de la Renault Kangoo. Por el momento, no fueron identificados y se intenta establecer hacia dónde se dirigieron después del robo.

Porcarelli contó que la camioneta era una herramienta de trabajo y expresó su preocupación por el destino que puedan darle los delincuentes. Una de las hipótesis es que el vehículo pueda ser utilizado posteriormente para cometer otro ilícito, aunque hasta el momento no hay información que permita confirmar esa posibilidad.

El joven también señaló que intentará aportar una mejor grabación del momento del asalto para colaborar con la investigación.