VIDEO | Bomberos de Berisso salvaron a un bebé que "no respiraba"

Los Bomberos Voluntarios de Berisso salvaron a un bebé que llegó con problemas para respirar al Destacamento N° 1 “El Carmen”, cerca de las 20.30 del miércoles. El pequeño tenía las vías respiratorias obstruidas por flemas y recibió las primeras atenciones hasta que logró recuperar una frecuencia respiratoria normal.

La familia se presentó directamente en el destacamento al advertir el cuadro del bebé. Los bomberos comprobaron la obstrucción de las vías respiratorias y actuaron de inmediato para despejarlas y estabilizarlo.

Una de las auxiliares que participó del procedimiento contó que el bebé llegó “morado pero consciente” al destacamento. “Estaba ahogado con su flema. Una vez que reaccionó, sus padres lo llevaron al Hospital de Niños”, relató sobre los momentos posteriores a la intervención.

El traslado al Hospital de Niños

Después de recibir las primeras atenciones y recuperar su frecuencia respiratoria, los padres trasladaron al bebé al Hospital de Niños para que fuera examinado por personal médico.

Desde el destacamento señalaron que la respuesta ante este tipo de emergencias forma parte de la preparación que reciben sus integrantes y remarcaron la importancia de la capacitación continua para intervenir ante situaciones que requieren una atención inmediata.