Un vecino de la zona de 131 entre 82 y 83 denunció que durante la madrugada del sábado 14 de noviembre una camioneta chocó su vehículo, que estaba estacionado, y se retiró del lugar sin dejar ningún dato. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad y ahora buscan identificar al responsable para poder gestionar los daños con el seguro.

Según relató la persona damnificada, su camioneta estaba estacionada cuando fue embestida por otro vehículo cuyo conductor, lejos de detenerse para hacerse cargo de lo sucedido, continuó su marcha y abandonó el lugar.

La situación habría sido advertida por un grupo de jóvenes que se encontraba en una esquina y que, según el testimonio de los damnificados, habría observado que los ocupantes del vehículo involucrado estaban alcoholizados.

Además, cuentan con imágenes de cámaras de seguridad que registraron el paso de una camioneta blanca por la cuadra durante el horario del hecho. Sin embargo, hasta el momento no pudieron distinguir con claridad la patente para identificar al vehículo y dar con su propietario.

La preocupación de la familia es mayor porque el rodado dañado es su herramienta de trabajo y su reparación representa un gasto difícil de afrontar.

Por ese motivo, decidieron hacer público el caso y solicitaron la colaboración de los vecinos que puedan aportar información sobre el vehículo o su conductor. Según explicaron, no buscan otra cosa que poder identificar al responsable y conseguir los datos del seguro para cubrir los daños ocasionados.